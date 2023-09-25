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25 сентября, 15:11

Александр Петров раскрыл неудобную тайну о съёмках секса в российском кино

Актёр Александр Петров пожаловался на сложности во время съёмок постельных сцен

Российский актёр Александр Петров, известный по фильмам "Притяжение", "Текст", "Непослушная" и "Полицейский с Рублёвки", признался, что ему очень тяжело даются съёмки в постельных сценах. Речь об этом зашла в "Шоу Воли" на ТНТ, гостем которого и стал недавно женившийся артист.

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Во время диалога с ведущими Петров не только рассказал, как в российском кино снимают сексуальные эпизоды, но и продемонстрировал, как именно это выглядит, уложив на стол комика Илью Соболева. Сам актёр при этом встал со своего места и изобразил сцену, будто бы он является членом съёмочной группы.

"Вот, как-то так это происходит. И вокруг вот примерно столько же людей. Только они не просто сидят, а вокруг тебя бегают, что-то ещё поправляют", — приводит слова Петрова "Газета.ru".

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Ранее американский актёр и мечта многих женщин Брэд Питт признался, с кем у него был самый лучший секс на съёмочной площадке. К удивлению, это не его бывшая супруга — несравненная Анджелина Джоли, а Шэлейн Макколл, сыгравшая с ним в телесериале "Даллас".

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ТАСС / Александр Щербак

Марина Калегина
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