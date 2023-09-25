Александр Петров раскрыл неудобную тайну о съёмках секса в российском кино

Российский актёр Александр Петров, известный по фильмам "Притяжение", "Текст", "Непослушная" и "Полицейский с Рублёвки", признался, что ему очень тяжело даются съёмки в постельных сценах. Речь об этом зашла в "Шоу Воли" на ТНТ, гостем которого и стал недавно женившийся артист.

Во время диалога с ведущими Петров не только рассказал, как в российском кино снимают сексуальные эпизоды, но и продемонстрировал, как именно это выглядит, уложив на стол комика Илью Соболева. Сам актёр при этом встал со своего места и изобразил сцену, будто бы он является членом съёмочной группы.

"Вот, как-то так это происходит. И вокруг вот примерно столько же людей. Только они не просто сидят, а вокруг тебя бегают, что-то ещё поправляют", — приводит слова Петрова "Газета.ru".