"Не придаёт серьёзного значения": Психолог объяснила, почему внезапный брак Петрова обречён

10 сентября в Сети появились фото Александра Петрова и его новой возлюбленной из загса. Актёр сообщил, что женился на девушке спустя несколько встреч. Психолог Екатерина Корендясева рассказала порталу "Страсти", может ли внезапный брак стать долгим и счастливым.

"Давайте обратимся к словам артиста: "Просто сидели, говорили и поехали в загс". Создаётся впечатление, что Александр не придаёт серьёзного значения женитьбе, будто это — интересное приключение, нежели желание создать семью", — рассказала психолог.

В соцсети Петров рассказал, что его избранница далека от шоу-бизнеса, имеет высшее образование и родилась в полной семье. По мнению эксперта, в словах Александра есть желание подчеркнуть "правильность" новой жены и поставить её в сравнение с бывшей девушкой.

По данным СМИ, Милославская узнала о расставании с Петровым за несколько минут до появления фото из загса. Психолог отмечает, что подобным поступком артист показал желание сбежать от предыдущих отношений и проявил неуважение к бывшей. Эксперт подчеркнула, что Александр и Виктория смогут сохранить семью, только если будут активно работать над отношениями.

Специалист рассказала, что продолжительность внезапного брака зависит от обоих партнёров. Она уточнила, что у здоровых отношений есть этапы, которые паре надо пройти, прежде чем создавать семью, но в жизни бывают разные ситуации.