Петров мог тайно крутить роман с будущей супругой как минимум полгода, выяснили СМИ

Общественность до сих пор не может прийти в себя после новости о том, что Александр Петров женился на незнакомке, бросив Стасю Милославскую. О новой пассии артиста известно немногое, поэтому журналисты то и дело стараются раскопать больше подробностей о прошлом и настоящем загадочной девушки.

Актёр заявил, что познакомился со своей уже супругой случайно — и после пары свиданий повел её под венец. При этом Виктория, как утверждает сам Петров, является непубличной персоной. Однако, как пишет Popcake, в 2017 году новая избранница актёра публиковала резюме, в котором указывала себя начинающей актрисой и опытной манекенщицей. А это наводит на мысль о том, что встреча Александра и Виктории могла быть вовсе не случайной.

Подвох в словах Петрова заметили и фанаты. Как оказалось, ещё в марте 2023-го звезда российского кино светил обручальным кольцом. Тогда на него никто не обратил внимания, а о романе известно не было. Кроме того, в социальных сетях на возлюбленную артист подписан уже более года. Вероятно, бракосочетание Виктории и Александра состоялось раньше, но актёр решил придумать красивую историю.