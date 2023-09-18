Смотри, кого потерял: Экс-возлюбленная Петрова выложила пикантную фотосессию назло бывшему не мужу

Совсем недавно Александр Петров ошарашил всех новостью, что женился. И невестой оказалась не его возлюбленная, с которой актёр состоял в отношениях больше двух лет, а новое увлечение или девушка, которую звезда фильма "Гоголь" знал всего пару дней.

По слухам, сама Стася узнала о свадьбе уже не своего возлюбленного за несколько минут до того, как Петров выложил в социальной сети фотографии и начал активно принимать поздравления.

Стася Милославская гордо позирует в мини, мстя за то, что её не позвали на свадьбу. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / milostasii / фотограф absolutlia

Решив не горевать на публику, Стася Милославская спустя несколько дней после этого громкого события выкладывает умопомрачительную фотосессию. На кадрах девушка позирует в обтягивающем чёрном платье с открытой спиной и пышной юбке.

Бывшая девушка Петрова Стася Милославская выложила пикантную фотосессию. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / milostasii / фотограф absolutlia

Милославская выглядит утончённой и элегантной, стройной и такой красивой. На лице и намёка на печаль нет. Возможно, актриса просто вошла в роль, чтобы держаться достойно. Или ей действительно не так уж печально, потому как знаменитость понимает, что достойна лучшего. Именно такими словами, кстати, оперируют её поклонники в Сети, которые начали в комментариях к поздравлениям со счастливой свадьбой Петрова защищать Стасю от, как им показалось, несправедливости.

Видимо, удивлённое лицо — результат новости о свадьбе Петрова не с ней. Стася Милославская на кадрах с новой фотосессии. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / milostasii / фотограф absolutlia

Как предполагают поклонники Стаси, у знаменитого актёра сейчас обострение психологического недуга, так называемой "биполярки". Человек с ним живёт в двух фазах: депрессивная, когда ничего не хочется, и маниакальная, когда вот так с лёгкостью совершает рисковые или судьбоносные события.