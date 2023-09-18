Названы продукты, которые россияне чаще всего переводят на маски красоты

Больше половины, а именно 62%, россиян при уходе за собой пользуются народными средствами. Информация следует из результатов опроса сервиса "Пакет" от компании Х5, которые есть в распоряжении Лайфа.

Самые популярные компоненты бьюти-рецептов — травы и отвары, мёд и огурцы. Фото © Unsplash / Bermix Studio

Согласно статистике, 29% пользуются самодельными уходовыми средствами еженедельно, а 27% — ежемесячно. Для 84% респондентов важна натуральность компонентов, для 52% — доступность, а для 37% — безопасность.

58% опрошенных ухаживают за собой, применяя "бабушкины" рецепты. Фото © Unsplash / engin akyurt

В 77% случаев о новых рецептах люди узнают от блогеров или из СМИ. Также 58% ухаживают за собой, применяя "бабушкины" рецепты. Чаще всего это травы и отвары, мёд и огурцы. Наиболее непопулярные компоненты — горчица, перец, куркума и корица. Ещё 10% бьюти-средств, сделанных своими руками, включают алкоголь.

Также, согласно опросу, 48% респондентов ухаживают за собой дома каждый день. Наиболее популярные процедуры — уход за ногтями, удаление волос и различные маски для лица, тела и волос.