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9 сентября, 22:38

Раскрыт приятный бьюти-способ побороть осеннюю хандру

Ароматерапевт Колосова: Укрепить иммунитет поможет растирание стоп маслом

Сохранить в период осенней хандры хорошее настроение поможет приятная процедура — массаж стоп аромамаслом, который также укрепит иммунитет. Об этом "Газете.ru" рассказала ароматерапевт Галина Колосова.

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Укрепить иммунитет в осенний сезон помогут цитрусовые аромамасла и хвоя: лимон, апельсин, лайм, бергамот и можжевельник

Фото © Unsplash

По её словам, лучше использовать цитрусовые и хвойные ароматы, в том числе лимон, апельсин, лайм, бергамот, можжевельник, кипарис, ель и пихту. Также можно применять и некоторые специи: корицу, гвоздику, чёрный перец и имбирь. Чтобы добиться большего эффекта, эфирное масло нужно распылять диффузором.

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Массаж стоп с добавлением эфирного масла не только расслабит вас, но и улучшит иммунитет

Фото © Unsplash

"Я, например, очень люблю наносить аромамасло на стопы. Беру три-четыре капли эфирного масла, примерно пол чайной ложки любого жирного масла (оливкового, кунжутного, какое есть дома), смешиваю и наношу на стопы по утрам. Это хорошо совмещать с массажем рефлекторных точек на стопе. Если так делать в течение всего осенне-зимнего сезона, то вероятность заболеть снизится", — объяснила Колосова.

Она также посоветовала наносить аромамасло на пульсовые точки. Флакончики с роликами на 5 мл с добавленным базовым и десятью каплями эфирного масла можно носить с собой и периодически наносить на запястье, яремную ямку и растирать ладонями, резюмировала эксперт.

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Ранее специалист по ольфакторной психологии Елена Масалитина рассказала, что каждое из эфирных масел обладает особыми свойствами и широко используется в косметологии для изготовления кремов и сывороток, которые помогают предотвратить возникновение мимических морщин и тёмных кругов под глазами.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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