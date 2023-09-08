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8 сентября, 15:54

Диетолог рассказала, что для россиян лучшим антистрессом является мятный чай

Диетолог Мухина: Мятный чай улучшает отток желчи

Чай с мятой — лучший напиток для снятия стресса. Об этом заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с каналом "Москва 24".

"Лучший антистресс-напиток в нашей полосе — это мятный чай. Он содержит большое количество ментола, который обладает мощными лечебными и седативными свойствами", заключила диетолог.

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Мята расширяет сосуды, снимает спазм и улучшает текучесть крови. Также в ней содержатся витамины A, C и B. Помимо этого, чай с мятой улучшает отток желчи. Её застой всегда ведёт к изменению состояния нервной системы и появлению раздражительности, агрессии. За счёт того, что мята регулирует отток желчи, она прекрасно снимает стресс и раздражительность, заверила эксперт.

Ранее диетолог Дюваль рассказала, как кофейное масло поможет избавиться от целлюлита и даже грусти. Эксперт также отметила, что эфирное масло кофе содержит химическое соединение, которое имеет сильное противовоспалительное действие, поэтому оно поможет бороться с акне.

Обложка ©

Unsplash / Massimo Rinaldi

Полина Федотова
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