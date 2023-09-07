Как кофейное масло может избавить от целлюлита, акне и даже грусти, — советы диетолога
Диетолог Дюваль: Кофейное масло можно использовать в борьбе с целлюлитом
Эфирное масло кофе используется в разных сферах жизни. В составе косметических средств это вещество обладает антицеллюлитным и противовоспалительным эффектом, отметила врач – диетолог-нутрициолог Анжелика Дюваль в беседе с радио Sputnik.
Она рассказала, что в кофейном масле содержится уникальный набор жирных кислот, которые прекрасно восстанавливают кожу, если использовать его в качестве ингредиента для масок и кремов домашнего производства. Также кофейное масло помогает бороться с целлюлитом, можно добавлять его даже в покупные кремы, чтобы стимулировать кровообращение. Диетолог отметила, что эфирное масло кофе содержит химическое соединение, которое имеет сильное противовоспалительное действие, поэтому оно поможет бороться с акне.
"Кофейное масло хорошо использовать в качестве антидепрессанта в ароматерапии, это самый известный способ его применения. Можно добавить масло в специальный ароматический диффузор или просто капнуть на ватный диск, и аромат масла будет создавать бодрящий, стимулирующий эффект. Если вы нуждаетесь в стимуляции активности, например, в течение рабочего дня, эфирное масло кофе в этом плане — отличный помощник", — думает Дюваль.
По словам врача, продукт можно также использовать для сокращения количества кофе в рационе. Диетолог посоветовала добавлять масло в смузи, придавая ему кофейный аромат, чтобы обеспечить плавный отказ от употребления бодрящего напитка.
При наличии нервных расстройств следует проконсультироваться с врачом, прежде чем использовать кофейное масло, предупредила Дюваль.
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