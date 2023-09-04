"Теряем вкус": Диетолог рассказала, с чем запрещено сочетать кофе

Кофе не стоит сочетать с алкоголем, так как человек может не почувствовать опьянения. В результате он рискует выпить ещё больше спиртного и хуже перенести интоксикацию. Об этом рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Очень плохо сочетать кофе с пряностями. Потому что в этом случае мы теряем вкус напитка. Наши рецепторы не получают той стимуляции. Теряется органолептическое удовлетворение от кофе. И потом наши вкусовые рецепторы будут требовать повторения этой чашки, чтобы ощутить вкус самого напитка без добавок", — отметила она в беседе с "Москвой 24".

Кроме того, кофе не стоит пить вместе с железосодержащими продуктами. Дело в том, что напиток затрудняет всасывание железа, которое есть в орехах, гречке, чечевице, бобовых. Эксперт призвала пить кофе отдельно, лучше всего — через час после еды.