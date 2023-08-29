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29 августа, 13:36

Россиянам объяснили, почему кофе бодрит не всех

Диетолог Мансурова: Кофе может не бодрить из-за устойчивости к кофеину

Для большинства поклонников кофе важен его бодрящий эффект, но иногда бывает так, что даже кофеин не помогает. Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, что причина может быть в зёрнах.

"Чем выше росло дерево, тем будет меньше кофеина в его зёрнах. Также меньше его будет в зёрнах мытой обработки, чем в натуральных. Даже при одинаковом приготовлении одного и того же напитка, но из разных зёрен, концентрация кофеина также будет разной. И чем кислее на вкус напиток, тем, скорее всего, в нём меньше бодрящего элемента", — пояснила медик в беседе с интернет-изданием aif.ru.

Также, по словам Мансуровой, кофе может не бодрить из-за устойчивости к кофеину. Дело в том, что при регулярном употреблении напитка прежние дозы уже не будут давать такого же прилива сил, как ранее. Кроме того, нужно учитывать, что чувствительность к кофеину заложена генетически. Так, около 10% людей имеют наследственную особенность с низкой чувствительностью к алкалоиду, поэтому кофе у них не вызывает чувство бодрости.

Врач рассказала, можно ли пить кофе перед анализом крови

Врач рассказала, можно ли пить кофе перед анализом крови

Ранее Q-инструктор Полина Владимирова рассказала, как с помощью кофе спастись от кариеса. При этом важно помнить, что употребление этого напитка в избыточном количестве очень вредно для зубов.

Обложка ©

Freepik / chevanon

Наталья Исакова
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