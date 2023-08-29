Россиянам объяснили, почему кофе бодрит не всех

Для большинства поклонников кофе важен его бодрящий эффект, но иногда бывает так, что даже кофеин не помогает. Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, что причина может быть в зёрнах.

"Чем выше росло дерево, тем будет меньше кофеина в его зёрнах. Также меньше его будет в зёрнах мытой обработки, чем в натуральных. Даже при одинаковом приготовлении одного и того же напитка, но из разных зёрен, концентрация кофеина также будет разной. И чем кислее на вкус напиток, тем, скорее всего, в нём меньше бодрящего элемента", — пояснила медик в беседе с интернет-изданием aif.ru.

Также, по словам Мансуровой, кофе может не бодрить из-за устойчивости к кофеину. Дело в том, что при регулярном употреблении напитка прежние дозы уже не будут давать такого же прилива сил, как ранее. Кроме того, нужно учитывать, что чувствительность к кофеину заложена генетически. Так, около 10% людей имеют наследственную особенность с низкой чувствительностью к алкалоиду, поэтому кофе у них не вызывает чувство бодрости.