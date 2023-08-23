Врач рассказала, можно ли пить кофе перед анализом крови

Кофеин влияет на уровень глюкозы, железа, кальция и другие данные, поэтому перед сдачей крови в большинстве случаев рекомендуется отказаться от чашечки бодрящего напитка, однако есть и исключения. Как пояснила аллерголог-иммунолог Юлия Миневич, единой рекомендации не существует — всё зависит от того, на что именно берётся анализ.

Медик отметила, что употребление кофе даже без сахара и молока может повышать уровень глюкозы в крови. Особенно это касается людей, страдающих диабетом. Также кофеин способен исказить биохимические показатели, к примеру, изменить уровень железа или кальция. Кроме того, кофе обладает ещё и мочегонными свойствами, из-за чего может возникнуть временная дегидратация организма. Конечно, это не лучшим образам скажется на результатах анализов.

"В некоторых случаях разрешается выпить кофе в небольших количествах за несколько часов до проведения анализов, однако следует помнить: только квалифицированный специалист сможет предоставить наиболее точную информацию и рекомендации в соответствии с индивидуальными особенностями организма пациента и целями проведения анализов", — приводит слова Миневич газета aif.ru.