Врач рассказала, можно ли пить кофе перед анализом крови
Иммунолог Миневич: В некоторых случаях перед анализом крови можно выпить кофе
Кофеин влияет на уровень глюкозы, железа, кальция и другие данные, поэтому перед сдачей крови в большинстве случаев рекомендуется отказаться от чашечки бодрящего напитка, однако есть и исключения. Как пояснила аллерголог-иммунолог Юлия Миневич, единой рекомендации не существует — всё зависит от того, на что именно берётся анализ.
Медик отметила, что употребление кофе даже без сахара и молока может повышать уровень глюкозы в крови. Особенно это касается людей, страдающих диабетом. Также кофеин способен исказить биохимические показатели, к примеру, изменить уровень железа или кальция. Кроме того, кофе обладает ещё и мочегонными свойствами, из-за чего может возникнуть временная дегидратация организма. Конечно, это не лучшим образам скажется на результатах анализов.
"В некоторых случаях разрешается выпить кофе в небольших количествах за несколько часов до проведения анализов, однако следует помнить: только квалифицированный специалист сможет предоставить наиболее точную информацию и рекомендации в соответствии с индивидуальными особенностями организма пациента и целями проведения анализов", — приводит слова Миневич газета aif.ru.
Ранее педиатр Злата Казаринова назвала анализы, которые должны сдать школьники к 1 сентября. По словам врача, это касается только учеников первых и старших классов в возрасте 7, 15, 16 и 17 лет.
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