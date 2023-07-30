Названы показатели крови, указывающие на болезнь Альцгеймера

Биомаркеры крови можно использовать, чтобы определить у человека наличие болезни Альцгеймера на ранней стадии, пишет Science Bulletin со ссылкой на учёных из Университета науки и технологий Китая.

В исследовании приняло участие 817 человек из 6 клинических центров. У них измерили уровни бета-амилоида, общего тау-белка, фосфорилированного тау-белка (pTau), глиального фибриллярного кислого белка (GFAP) и иных биомаркеров в плазме крови. Пациенты также прошли МРТ и позитронно-электронную томографию.

Согласно итогам исследования, значения этих показателей сильно взаимосвязаны со снижением когнитивных функций человека. Именно они и могут стать помощниками в выявлении болезни Альцгеймера на ранней стадии.