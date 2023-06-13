Геронтолог назвала способ избежать болезни Альцгеймера

С возрастом человек немного "усыхает", и мозг не является исключением — серое вещество, действительно, к старости теряет в объёме. Как следствие — происходит ухудшение когнитивных способностей, возникают проблемы с речью и памятью. Об этом рассказала врач-геронтолог Елизавета Златова.

Противостоять деградации мозга поможет музыка. Причём речь идёт не просто о её прослушивании — чтобы улучшить когнитивные способности, нужно стать своего рода музыкантом.

"Недавнее исследование зарубежных учёных, опубликованное в Neuroimage: Reports, доказывает, что благодаря занятиям музыкой объём серого вещества увеличивается. Благодаря этому улучшается помять. Таким образом, обучение игре на музыкальном инструменте может быть даже профилактикой болезни Альцгеймера", — рассказала Златова интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Врач посоветовала проводить занятия музыкой четыре-пять раз в неделю по 30 минут самостоятельно и один раз в неделю под руководством педагога. Такое количество времени занятиям уделяли участники эксперимента, и результаты МРТ показали хороший результат. Не стоит также забывать и о других правилах: избегать стресса, заниматься спортом, вести насыщенную социальную жизнь и правильно питаться.