Педиатр назвала анализы, которые должны сдать школьники к 1 сентября

Ученикам первых и старших классов в возрасте 7, 15, 16 и 17 лет перед началом учебного года нужно сдать общий анализ крови (ОАК) и мочи (ОАМ). Об этом рассказала врач-педиатр, детский эндокринолог Центра молекулярной диагностики "CMD Проспект Вернадского" ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Злата Казаринова.

Врач отметила, что нет приказов или СанПиНов, которые обязывают перед поступлением в первый класс сдавать анализы, но согласно приказу N514н "О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних" семилетний ребёнок должен сдавать ОАК и ОАМ. Именно в этом возрасте большинство детей поступают в первый класс. Тот же документ предусматривает диспансеризацию для старшеклассников.

"В 15, 16, 17 лет нужно также сдать ОАК и ОАМ. Кроме анализов необходимо посетить узких специалистов и выполнить инструментальное обследование", — сказала врач в беседе с "Газетой.ru".