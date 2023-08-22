В России может появиться должность школьного омбудсмена

В общеобразовательной среде часто случаются резонансные происшествия и конфликты. Для их урегулирования в России необходимо внедрить институт уполномоченного по вопросам обучения в школах, или школьного омбудсмена. С таким предложением выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, направив обращение на имя секретаря Общественной палаты РФ Лидии Михеевой.

"Учитывая общественный запрос и актуальность проблемы, прошу вас оценить целесообразность создания и внедрения в нашей стране института уполномоченного по вопросам школьного обучения, или школьного омбудсмена", — приводит RT текст документа.

По словам Ветрова, родители и педагоги часто ощущают необходимость в общественном арбитре, который мог бы "гасить конфликты" до того, как они становились бы достоянием общественности или же предметом правового либо судебного разбирательства. Таким образом введение школьного омбудсмена поможет сделать российское образование более транспарентным, бесконфликтным, а также поспособствует сторонам в нахождении общего языка и понимания в трудном положении.