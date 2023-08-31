Врач рассказал, сколько чашек кофе в день вызовут у вас варикоз, атеросклероз и приступы паники

Кофе не наркотик, но постоянное его употребление может вызвать привыкание, и чашечка-другая ароматного напитка уже не поможет вам взбодриться утром или ночью. Между тем безопасная суточная доза кофеина для здорового человека составляет всего 250–300 мг (это не более двух чашек). О том, что будет, если переборщить, Лайфу рассказал Александр Умнов, хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.

По его словам, чрезмерное употребление кофе увеличивает диурез (объём мочи, образуемой за определённый промежуток времени), вследствие чего может произойти обезвоживание, потеря кальция и магния, что пагубно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы (повышается риск возникновения эпилепсии, приступов паники, аритмии).

"Причём даже от латте и капучино могут быть такие же последствия, так как в этих напитках крепость кофе сохраняется. Также в кофе низкого качества могут быть добавки, вызывающие повышение холестерина и липопротеины низкой плотности, из-за чего возрастает риск атеросклероза сосудов", — подчеркнул собеседник Лайфа.

При длительном и постоянном употреблении кофе возможно появление отёков на ногах из-за того, что изменяется тонус вен, нарушается отток жидкости — она задерживается в тканях, отсюда и возможность появления отёков. Из-за скапливания крови в венах возможно также развитие варикоза. А у беременных постоянное употребление бодрящего напитка может даже спровоцировать выкидыш, добавил Умнов.