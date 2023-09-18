Названы самые популярные имена в России за 120 лет

Женское имя Анна и мужское имя Алексей стали самыми популярными в России за последние 120 лет. Об этом говорится в исследовании, которое публикует в понедельник "Газета.ru".

Менее популярные, но тем не менее очень и очень распространённые женские имена, — это Татьяна, Елена, Екатерина, Ольга и Мария. А в список мужских имён со стабильной популярностью практически в каждом десятилетии попали Александр, Михаил и Владимир.

Любопытно, что многие из перечисленных имён остаются популярными в России и по сей день. Так, в прошлом году в нашей стране родилось больше всего Софий и Артёмов, но те же Анна, Мария и Александр сохраняют места в топ-5 по популярности даже 120 лет спустя.