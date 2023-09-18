Названы самые популярные имена в России за 120 лет
Исследование: Самыми популярными в России за 120 лет стали имена Анна и Алексей
Сцена выписки из роддома из кинофильма "Москва слезам не верит" (1979) © Киностудия "Мосфильм"
Женское имя Анна и мужское имя Алексей стали самыми популярными в России за последние 120 лет. Об этом говорится в исследовании, которое публикует в понедельник "Газета.ru".
Менее популярные, но тем не менее очень и очень распространённые женские имена, — это Татьяна, Елена, Екатерина, Ольга и Мария. А в список мужских имён со стабильной популярностью практически в каждом десятилетии попали Александр, Михаил и Владимир.
Любопытно, что многие из перечисленных имён остаются популярными в России и по сей день. Так, в прошлом году в нашей стране родилось больше всего Софий и Артёмов, но те же Анна, Мария и Александр сохраняют места в топ-5 по популярности даже 120 лет спустя.
Ранее таролог предупредила об опасности "демонических" кличек у питомцев. По словам эксперта по эзотерике, уместной кличкой, к примеру, для рыжего котёнка будет Рыжик или Персик — на Руси домашним животным выбирали клички исходя из их окраса. А вот назвав животное Люцифером или Бафометом, хозяин обрекает его на сумасшествие.