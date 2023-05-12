Никаких Люциферов: Таролог предупредила об опасности "демонических" кличек у питомцев

Питомцев нужно называть так, чтобы это соответствовало их виду или поведению. Об этом заявила экстрасенс и таролог Анна Новокрещенская. Она отметила, что уместной кличкой для рыжего котёнка будет Рыжик или Персик. На Руси домашним животным выбирали клички исходя из их окраса.

"В данном случае вы отражаете его уникальность в плане окраса. Если хочется чего-то более экзотического, можете выбрать иное имя, но важно, чтобы оно не было человеческим и предназначалось строго для питомцев", — подчеркнула Новокрещенская в беседе с "Вечерней Москвой".

По её мнению, нет ничего страшного в том, чтобы называть питомцев в честь рек, природных явлений и времён года. Эксперт отметила, что зачастую коров в сёлах зовут Майками, так как они родилась в мае. А такие клички, как Буря или Ураган, могут показать буйный нрав любимца, считает экстрасенс.

"Пижоном можно прозвать своего пса либо вальяжного кота, и тем самым вы не оскорбите силы, хранителей или духов, потому что божеств с таким именем нет", — рассказала Новокрещенская.

Таролог не советует выбирать кличку, связанную с потусторонними силами. По мнению Новокрещенской, назвав животное Люцифером или Бафометом, хозяин обрекает его на сумасшествие. Тем самым человек беспокоит мощные энергетические силы, которые не терпят легкомысленности. Животное с такой кличкой будет вести себя агрессивно, предупредила специалист.