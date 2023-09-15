СМИ узнали, чем занимается загадочная жена актёра Александра Петрова

Избранница актёра Александра Петрова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Фёдоровны (ЦРНК). Эта организация занимается изучением, сохранением и развитием духовно-нравственного и культурного наследия России.

Как сообщает kp.ru, ЦРНК разрабатывает культурно-образовательные программы и проводит обучающие семинары. В этом же центре работают мама девушки (она руководитель проектов) и её отчим (председатель попечительского совета).

Ранее стало известно, что актёр Александр Петров женился, скромная церемония прошла 10 сентября в Барвихе. Артист познакомился со своей избранницей случайно — на улице. По его словам, "она не актриса и, вообще, человек непубличный, работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьёй". Спустя несколько встреч молодые люди решили пожениться. До этого Петров несколько лет встречался с коллегой Стасей Милославской, а ранее — с Ириной Старшенбаум.