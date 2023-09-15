СМИ узнали, чем занимается загадочная жена актёра Александра Петрова
Жена актёра Петрова занимается изучением культурного наследия России
Свадьба актёра Александра Петрова и его супруги Виктории. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / actorsashapetrov
Избранница актёра Александра Петрова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Фёдоровны (ЦРНК). Эта организация занимается изучением, сохранением и развитием духовно-нравственного и культурного наследия России.
Как сообщает kp.ru, ЦРНК разрабатывает культурно-образовательные программы и проводит обучающие семинары. В этом же центре работают мама девушки (она руководитель проектов) и её отчим (председатель попечительского совета).
Ранее стало известно, что актёр Александр Петров женился, скромная церемония прошла 10 сентября в Барвихе. Артист познакомился со своей избранницей случайно — на улице. По его словам, "она не актриса и, вообще, человек непубличный, работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьёй". Спустя несколько встреч молодые люди решили пожениться. До этого Петров несколько лет встречался с коллегой Стасей Милославской, а ранее — с Ириной Старшенбаум.
А весной актёр вышел в свет с кольцом на безымянном пальце, и поклонники заподозрили, что он наконец женился на своей пассии Стасе Милославской. Но, по всей видимости, Петров просто забыл снять реквизит со съёмок: играл женатого мужчину и явился "в образе" на театральную премию.