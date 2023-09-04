"Провал года": Критики разнесли фильм Полански с Александром Петровым

Новый фильм знаменитого кинорежиссёра Романа Полански "Дворец" с участием 34-летнего российского актёра Александра Петрова после премьеры на Венецианском кинофестивале получил ноль баллов "свежести" на сайте Rotten Tomatoes. По состоянию на 20:00 из 10 отзывов ни один из них не был положительным. Примечательно, что критики помимо отрицательных рецензий не ставили фильму в принципе никаких баллов, которые важны для оценки качества картины.

"Потрясающее злодеяние, которое мгновенно стало одним из самых вопиющих кинопровалов года, а возможно, даже десятилетия... Срок годности юмора истёк как минимум на 23 года... Фильм настолько ужасен, что режиссёра уже невозможно защитить из-за его гениальности", — пишут пользователи.

Действие фильма разворачивается в шикарном отеле в Альпах, в котором судьбы постояльцев переплетаются неожиданным образом в канун Нового года. В фильме помимо Петрова снялись Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Микки Рурк, Джон Клиз, Жоаким ди Алмейда и Фортунато Черлино. Петрову досталась роль бандита, ради которой он даже побрился налысо.