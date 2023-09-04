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4 сентября, 17:09

"Провал года": Критики разнесли фильм Полански с Александром Петровым

Фильм "Дворец" с Петровым получил ноль баллов "свежести" на Rotten Tomatoes

<p>Кадр из фильма "Дворец", режиссёр Роман Полански, сценаристы Роман Полански, Ежи Сколимовский. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/euro/172197/foto/1457726/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Кадр из фильма "Дворец", режиссёр Роман Полански, сценаристы Роман Полански, Ежи Сколимовский. Обложка © Kino-teatr.ru

Новый фильм знаменитого кинорежиссёра Романа Полански "Дворец" с участием 34-летнего российского актёра Александра Петрова после премьеры на Венецианском кинофестивале получил ноль баллов "свежести" на сайте Rotten Tomatoes. По состоянию на 20:00 из 10 отзывов ни один из них не был положительным. Примечательно, что критики помимо отрицательных рецензий не ставили фильму в принципе никаких баллов, которые важны для оценки качества картины.

"Потрясающее злодеяние, которое мгновенно стало одним из самых вопиющих кинопровалов года, а возможно, даже десятилетия... Срок годности юмора истёк как минимум на 23 года... Фильм настолько ужасен, что режиссёра уже невозможно защитить из-за его гениальности", — пишут пользователи.

Действие фильма разворачивается в шикарном отеле в Альпах, в котором судьбы постояльцев переплетаются неожиданным образом в канун Нового года. В фильме помимо Петрова снялись Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Микки Рурк, Джон Клиз, Жоаким ди Алмейда и Фортунато Черлино. Петрову досталась роль бандита, ради которой он даже побрился налысо.

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Ранее Лайф писал, что в фильме также сыграл российский актёр Антон Пампушный. Премьера в России состоится 23 ноября.

Никита Осипов
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