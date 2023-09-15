"Когда ОНА — понимаешь в секунду": Актёр Александр Петров женился

Популярный российский актёр театра и кино Александр Петров женился, скромная церемония прошла 10 сентября в Барвихе. Об этом он сам сообщил в социальной сети.

Артист познакомился со своей избранницей случайно — на улице. По его словам, она не актриса и вообще человек непубличный, "работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьёй". Спустя несколько встреч молодые люди решили пожениться.

"Это Вика. Виктория Александровна Петрова. <...> Когда ОНА — понимаешь в секунду. <...> Викуля. Она лучшее, что со мной было и будет. Это чудо. <...> Я счастлив", — написал Александр.

Одному из самых востребованных российских актёров 34 года. До этого он несколько лет встречался с коллегой Стасей Милославской, а ранее — с Ириной Старшенбаум.