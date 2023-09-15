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14 сентября, 23:36

"Когда ОНА — понимаешь в секунду": Актёр Александр Петров женился

Актёр Александр Петров познакомился на улице и женился спустя несколько встреч

Популярный российский актёр театра и кино Александр Петров женился, скромная церемония прошла 10 сентября в Барвихе. Об этом он сам сообщил в социальной сети.

Артист познакомился со своей избранницей случайно — на улице. По его словам, она не актриса и вообще человек непубличный, "работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьёй". Спустя несколько встреч молодые люди решили пожениться.

"Это Вика. Виктория Александровна Петрова. <...> Когда ОНА — понимаешь в секунду. <...> Викуля. Она лучшее, что со мной было и будет. Это чудо. <...> Я счастлив", — написал Александр.

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Одному из самых востребованных российских актёров 34 года. До этого он несколько лет встречался с коллегой Стасей Милославской, а ранее — с Ириной Старшенбаум.

А весной Александр Петров вышел в свет с кольцом на безымянном пальце, и поклонники заподозрили, что он наконец женился на своей пассии Стасе Милославской. Но, по всей видимости, актёр просто забыл снять реквизит со съёмок: играл женатого мужчину и явился "в образе" на театральную премию.

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Лариса Сафронова
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