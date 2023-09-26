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26 сентября, 05:00

10 пушистых преступников, которых поймали на месте преступления, но правосудие уже близко

Посмотрите на этих пушистых злодеев, которые были пойманы с поличным в самом разгаре преступления! Уверяем, вы точно не хотите пропустить эти уморительные кадры. Скорее сверяйте мордочку своего усатика с этими — вдруг он из той же банды?

"Посадили за малюсенькие преступления", — boiledanda.

Фото © Reddit / boiledanda

Фото © Reddit / boiledanda

"Если не можешь скрыться с места преступления, просто притворись, что ты — жертва", — 7h3_D4RKN355.

Фото © Reddit / 7h3_D4RKN355

Фото © Reddit / 7h3_D4RKN355

"Преступление в самом разгаре", — seyjer.

Фото © Reddit / seyjer

Фото © Reddit / seyjer

"Слонёнок пытается спрятаться за фонарным столбом после того, как его поймали на серьёзном преступлении — он ел сахарный тростник в поле", — AK5HAD.

Фото © Reddit / AK5HAD

Фото © Reddit / AK5HAD

"Братья по преступлению", — Bllq21.

Фото © Reddit / Bllq21

Фото © Reddit / Bllq21

"Ну не может быть, чтобы он был виновен! Или может..." ddh85.

Фото © Reddit / ddh85

Фото © Reddit / ddh85

"Пойман на месте преступления", — accioreddit.

Фото © Reddit / accioreddit

Фото © Reddit / accioreddit

"На меня пыталась напасть призрачная собака!" TwoTimeToj.

Фото © Reddit / TwoTimeToj

Фото © Reddit / TwoTimeToj

"Сняли, как наш кот Печёнка пытался стащить сыр", — Loptimist.

Фото © Reddit / Loptimist

Фото © Reddit / Loptimist

"Это была попытка спрятать яйца и сделать вид, что ничего не было", — praaany.

Фото © Reddit / praaany

6 агрессивных пород собак, которых ни в коем случае нельзя держать в квартире

6 агрессивных пород собак, которых ни в коем случае нельзя держать в квартире

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Reddit / seyjer, Loptimist

Сергей Трофимов
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