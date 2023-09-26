10 пушистых преступников, которых поймали на месте преступления, но правосудие уже близко
Посмотрите на этих пушистых злодеев, которые были пойманы с поличным в самом разгаре преступления! Уверяем, вы точно не хотите пропустить эти уморительные кадры. Скорее сверяйте мордочку своего усатика с этими — вдруг он из той же банды?
"Посадили за малюсенькие преступления", — boiledanda.
Фото © Reddit / boiledanda
"Если не можешь скрыться с места преступления, просто притворись, что ты — жертва", — 7h3_D4RKN355.
Фото © Reddit / 7h3_D4RKN355
"Преступление в самом разгаре", — seyjer.
Фото © Reddit / seyjer
"Слонёнок пытается спрятаться за фонарным столбом после того, как его поймали на серьёзном преступлении — он ел сахарный тростник в поле", — AK5HAD.
Фото © Reddit / AK5HAD
"Братья по преступлению", — Bllq21.
Фото © Reddit / Bllq21
"Ну не может быть, чтобы он был виновен! Или может..." — ddh85.
Фото © Reddit / ddh85
"Пойман на месте преступления", — accioreddit.
Фото © Reddit / accioreddit
"На меня пыталась напасть призрачная собака!" — TwoTimeToj.
Фото © Reddit / TwoTimeToj
"Сняли, как наш кот Печёнка пытался стащить сыр", — Loptimist.
Фото © Reddit / Loptimist
"Это была попытка спрятать яйца и сделать вид, что ничего не было", — praaany.
Фото © Reddit / praaany