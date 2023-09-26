10 пушистых преступников, которых поймали на месте преступления, но правосудие уже близко

Посмотрите на этих пушистых злодеев, которые были пойманы с поличным в самом разгаре преступления! Уверяем, вы точно не хотите пропустить эти уморительные кадры. Скорее сверяйте мордочку своего усатика с этими — вдруг он из той же банды?