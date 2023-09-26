Назван топ-3 вещей-потеряшек в путешествиях

Ровно половина участников опроса признались, что нередко теряют личные вещи в путешествиях. Чаще всего в отелях или на пляжах забывают электронные гаджеты, документы и драгоценности, а вспоминают о пропаже лишь в аэропорту или по прилёте домой. Исследование проводили "Ренессанс страхование" и маркетплейс YouTravel.me. С результатами исследования ознакомился Лайф.

Во время отпуска каждый третий россиянин теряет паспорт, а каждый пятый — кольца, часы и серёжки. Однако с наибольшей частотой туристы забывают телефоны — такой вариант предложили 42% респондентов. Отсутствие личных вещей по возвращении из путешествий расстраивает 51% россиян. Особенно тяжело 28% опрошенных переносят потерю дорогих сердцу вещей и подарков.

В 39% случаев пропажа обнаруживается в аэропорту, тогда как 36% участников исследования узнают о потере лишь дома, разбирая багаж. Ещё 17% опрошенных вспоминают о забытых вещах уже в самолёте. Чтобы избежать неприятной ситуации, треть россиян стараются чаще проверять чемоданы, ещё 24% путешественников составляют список и регулярно сверяются с ним. Лишь 16% респондентов предпочитают застраховать багаж, чтобы получить компенсацию в случае потери вещей.