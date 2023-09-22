Опрос показал, сколько россиян проводят досуг вместе с семьёй

Большинство россиян (86%) проводят досуг с семьёй, причём более четверти граждан (28%) посвящают свободное время родным практически каждый день. Об этом Лайф узнал из опроса, который проводился среди почти четырёх тысяч человек организаторами конкурса "Это у нас семейное" — нового проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Согласно исследованию, самыми распространёнными семейными увлечениями являются: общение с друзьями (61%), прогулки в парках и на природе (50%), просмотр фильмов (43%). Также среди любимых совместных занятий россияне называли чтение книг, походы в кино, посещение музеев, выставок, рыбалку, спорт, музыку и творчество.

Кроме того, большинство соотечественников (87%) считают, что в семье главное — это готовность всегда прийти на помощь. Ещё 78% высказались за теплоту, 69% — за согласие и единение. При этом большинство граждан (62%) отмечают равноправие партнёров (62%). Данный показатель выше в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. О главенстве мужчины в семье заявили 23% респондентов, преимущественно из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.