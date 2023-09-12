Педиатр из Подмосковья привёл на конкурс "Это у нас семейное" жену, четверых детей и бабушку с дедушкой

Конкурс "Это у нас семейное" даёт хорошую возможность крепче сплотить семейные ряды и усилить связь между поколениями, привлекая к участию в мероприятии как детей, так и их бабушек и дедушек. Об этом рассказал отец участвующей в конкурсе семьи Бережанских из Московской области — Павел, который дал Лайфу интервью вместе с сыном Дмитрием и дочерью Анной.

Участники конкурса "Это у нас семейное" Дмитрий (слева), Павел (по центру) и Анна (справа) рассказали о том, почему решили участвовать в мероприятии. Видео © LIFE

"Во-первых, мы всей семьёй любим участвовать во всяких мероприятиях. Во-вторых, это возможность объединиться — привлечь к нашим мероприятиям бабушек и дедушек. Связь поколений, когда в одном конкурсе играют и бабушка, и внуки. Конкурсы, как я понимаю, будут спортивные, интеллектуальные и творческие, мне кажется, это будет интересно и захватывающе. Наверное, поэтому мы и сплотились", — рассказал Лайфу глава семьи.

Павел добавил, что их семья пришла участвовать в конкурсе в полном составе: он сам, его супруга, четверо детей, а также бабушка и дедушка. Он объяснил, что конкурс "Это у нас семейное" — прекрасная возможность провести время с родными, что не всегда удаётся в суетном ритме современной жизни.

Также Павел поделился подробностями о сильных сторонах каждого из членов семьи. К примеру, старший сын и дед (к слову, обоих зовут Бережанский Вячеслав Павлович) прекрасно готовят и намерены проявить себя в кулинарных состязаниях. Дочки Аня и Лиза увлекаются спортом и будут главными в соревнованиях, в которых требуется физическая активность. Сын Дима — творческий весельчак и станет прекрасным талисманом команды Бережанских. Его бабушка — мастерица рукоделия и готова поразить всех своей вышивкой. А сам Павел вместе с супругой, умеющие всего по чуть-чуть, возьмут на себя организационные задачи и будут поддерживать в команде мотивацию.