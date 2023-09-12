Семья космонавта Блинова заявила о желании принять участие в конкурсе "Это у нас семейное"

Среди заинтересовавшихся конкурсом "Это у нас семейное" — ячейка общества космонавта Олега Блинова: он, его супруга Екатерина, маленький сын Григорий и старший — Георгий. В беседе с Лайфом Олег признался, что наличие маленького ребёнка, скорее всего, не позволит выполнять задания, однако сам конкурс крайне важен.

"Цель этого конкурса в том, чтобы объединить поколения между собой, проявить те традиции, те ценности, которые имеются в семье. И это, наверное, самый большой бонус, который мы можем получить при общении. Лишний раз заботиться о том, где наши родители, где наши бабушки и дедушки, где наши дети, где связь между нами, — это, наверное, самое важное", — сказал космонавт.