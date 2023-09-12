Семья космонавта Блинова заявила о желании принять участие в конкурсе "Это у нас семейное"
Космонавт Блинов назвал конкурс "Это у нас семейное" шансом объединить поколения
Среди заинтересовавшихся конкурсом "Это у нас семейное" — ячейка общества космонавта Олега Блинова: он, его супруга Екатерина, маленький сын Григорий и старший — Георгий. В беседе с Лайфом Олег признался, что наличие маленького ребёнка, скорее всего, не позволит выполнять задания, однако сам конкурс крайне важен.
Семья космонавта Олега Блинова заявила о желании принять участие в конкурсе "Это у нас семейное". Видео © LIFE
"Цель этого конкурса в том, чтобы объединить поколения между собой, проявить те традиции, те ценности, которые имеются в семье. И это, наверное, самый большой бонус, который мы можем получить при общении. Лишний раз заботиться о том, где наши родители, где наши бабушки и дедушки, где наши дети, где связь между нами, — это, наверное, самое важное", — сказал космонавт.
Екатерина добавила, что Блиновы будут следить за заданиями и выполнять их, так как это — очень интересные, сплачивающие и мотивационные вещи. Олег же отметил, что семья попробует приобщить к конкурсу и старшее поколение, которое, правда, для этого необходимо будет "растрясти".
Напомним, 1 сентября президент России Владимир Путин объявил о запуске семейного конкурса, направленного на внесение вклада в развитие традиционных ценностей. Уже 4 сентября для всех желающих стартовала регистрация для участия в новом проекте президентской платформы "Россия — страна возможностей". Приём заявок продолжится до 4 ноября. Кстати, всего за неделю о желании принять участие заявили 60 тысяч человек со всей России и даже жители 25 стран мира.
LIFE