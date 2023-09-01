Путин: В РФ запустят конкурс, направленный на развитие традиционных ценностей

В России запустят семейный конкурс, который будет направлен на внесение вклада в развитие традиционных ценностей. Об этом во время открытого урока "Разговоры о важном" рассказал президент России Владимир Путин.

"Речь идёт о семьях с детьми, нам бы очень хотелось, чтобы в нём [в конкурсе] принимали участие представители различных поколений семей, чтобы показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности от поколения к поколению, какова значимость семьи в нашем обществе и поддержании наших традиционных ценностей, на которых стоит всё наше государство", — сказал российский лидер.