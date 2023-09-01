Регион

Уведомления отключены

1 сентября, 13:45

Путин: В РФ запустят конкурс, направленный на развитие традиционных ценностей

В России запустят семейный конкурс, который будет направлен на внесение вклада в развитие традиционных ценностей. Об этом во время открытого урока "Разговоры о важном" рассказал президент России Владимир Путин.

"Речь идёт о семьях с детьми, нам бы очень хотелось, чтобы в нём [в конкурсе] принимали участие представители различных поколений семей, чтобы показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности от поколения к поколению, какова значимость семьи в нашем обществе и поддержании наших традиционных ценностей, на которых стоит всё наше государство", — сказал российский лидер.

По словам главы государства, заявки на участие в таком проекте семьи смогут подавать уже с начала следующей недели.

Путин заявил, что доступность дошкольного образования в России достигла 99%

Путин заявил, что доступность дошкольного образования в России достигла 99%

Ранее Лайф также сообщал, что в российских вузах запустили курс "Основы российской государственности". Его будут преподавать для первокурсников бакалавриата и специалитета вне зависимости от направлений. Дисциплина была разработана по поручению президента России Владимира Путина.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Чеснокова

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Путин
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров