В России началась регистрация на конкурс "Это у нас семейное"

4 сентября стартовала регистрация на конкурс "Это у нас семейное" — новый проект президентской платформы "Россия — страна возможностей". Приём заявок открыт на сайте "Этосемейное.рф", подать их можно до 4 ноября.

Презентация конкурса "Это у нас семейное". Видео © VK / "Это у нас семейное"

Итоги конкурса подведут в 2024 году. Победители могут получить сертификаты на улучшение жилищных условий и отправиться в большое путешествие по России. Для конкурсантов также предусмотрено много призов от партнёров. В начале первой учебной недели о проекте рассказывают всем российским школьникам во время классного часа "Разговоры о важном".

В первые часы после старта регистрации об участии в проекте сообщили свыше 100 семей из 64 регионов страны. Отметим, что вместе с россиянами в команды вошли и их родственники из Белоруссии, Египта и Молдавии. Самым младшим конкурсантам шесть лет, причём таких участников уже более 30. Самому старшему члену семьи 101 год. Речь идёт о женщине из Белгородской области, которая уже стала прабабушкой. Самая большая команда у семьи Плотниковых из Оренбургской области — десять человек, в том числе шесть детей.

"Идея конкурса родилась в семье, мы с большой любовью готовили его к жизни и теперь вместе с участниками будем работать над тем, чтобы наш новый проект стал действительно народным, а значит, востребованным и любимым. Только при поддержке общественности мы решились на уникальный, не имеющий аналогов эксперимент — соединить поколения и укрепить семьи общими делами и интересами", — рассказал генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

В конкурсе могут участвовать команды из четырёх и более родственников, среди которых есть представители не менее трёх поколений. То есть, например, дети от 6 до 17 лет, их родители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи. Проект включает в себя несколько этапов, в том числе дистанционный и окружные полуфиналы. Завершится конкурс летом 2024 года большим финалом в Москве, где соберутся 300 семей со всей России.

Соорганизаторами проекта выступают Росмолодёжь и "Движение первых" при участии общества "Знание" и АНО "Больше, чем путешествие". Примечательно, что идею создания семейного конкурса придумала семья Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" инициативу поддержал российский лидер Владимир Путин.