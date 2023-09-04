Стартовал приём проектов на первый конкурс президентских грантов в 2024 году

Начался приём проектов, которые претендуют на получение финансирования от Фонда президентских грантов в 2024 году. Заявки на первый конкурс принимаются до 23:30 мск 16 октября. Об этом сообщила Лайфу пресс-служба фонда.

Подать заявку можно на сайте фонда. Принять участие в конкурсе могут некоммерческие организации из всех субъектов России, не имеющие органов власти в составе учредителей и зарегистрированные не позднее 16 октября 2022 года (если запрашивается грант до 500 тысяч рублей, то не позднее 16 апреля 2023-го). Есть отдельное условие для желающих из новых регионов РФ: при запросе до пяти миллионов рублей организации не должны быть зарегистрированы позднее 17 июля 2023-го.

Победители станут известны в январе 2024 года, а финансирование начнётся с 1 февраля. На поддержку некоммерческих организаций для этих целей выделяется десять миллиардов рублей. Средства будут распределяться в рамках двух соревнований, а также через софинансирование региональных конкурсов. Кроме того, в период кампании обучающие мероприятия для заявителей будут проходить в городах Херсонской, Запорожской областей и Ставропольском крае. В ДНР, Курске, Омске и Саранске семинары уже проводились. Также для представителей некоммерческих организаций состоится обучение в онлайн-формате.