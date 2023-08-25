Донецкие НКО приступили к проработке проектов на конкурс президентских грантов

В городе Снежное Донецкой Народной Республики прошёл семинар "Общественные инициативы новых регионов: от идеи к результату", организованный Фондом президентских грантов. Он стал продолжением цикла образовательных мероприятий для некоммерческих организаций из четырёх новых субъектов, стартовавшего в июне на площадке арт-кластера "Таврида".

Спикер семинара, исполнительный директор фонда Антон Долгов отметил увлечённый и искренний настрой участников, благодаря чему "им не надо ничего придумывать": они и так знают, кому и в чём необходимо помочь "здесь и сейчас". По его словам, мероприятие получается "очень прикладным".

В ДНР прошёл семинар "Общественные инициативы новых регионов: от идеи к результату". Фото © VK / Фонд президентских грантов

Также донецким общественникам рассказали о возможностях президентской поддержки проектов. Их познакомили с методологией социального проектирования и даже потренировали в проработке ключевых разделов грантовой заявки.

А руководитель департамента обучающих программ фонда Анна Никифорова помогла представителям НКО разобрать типичные ошибки при опросах и интервью, а также научила их исследовать проблематику целевой группы проекта, формулировать результат, план мероприятий и прорабатывать бюджет.

В ближайшие недели такие семинары проведут для общественников в Луганской Народной Республике, а также в Запорожской и Херсонской областях.