Донецкие НКО приступили к проработке проектов на конкурс президентских грантов
В ДНР прошёл семинар "Общественные инициативы новых регионов: от идеи к результату". Обложка © VK / Фонд президентских грантов
В городе Снежное Донецкой Народной Республики прошёл семинар "Общественные инициативы новых регионов: от идеи к результату", организованный Фондом президентских грантов. Он стал продолжением цикла образовательных мероприятий для некоммерческих организаций из четырёх новых субъектов, стартовавшего в июне на площадке арт-кластера "Таврида".
Спикер семинара, исполнительный директор фонда Антон Долгов отметил увлечённый и искренний настрой участников, благодаря чему "им не надо ничего придумывать": они и так знают, кому и в чём необходимо помочь "здесь и сейчас". По его словам, мероприятие получается "очень прикладным".
В ДНР прошёл семинар "Общественные инициативы новых регионов: от идеи к результату". Фото © VK / Фонд президентских грантов
Также донецким общественникам рассказали о возможностях президентской поддержки проектов. Их познакомили с методологией социального проектирования и даже потренировали в проработке ключевых разделов грантовой заявки.
А руководитель департамента обучающих программ фонда Анна Никифорова помогла представителям НКО разобрать типичные ошибки при опросах и интервью, а также научила их исследовать проблематику целевой группы проекта, формулировать результат, план мероприятий и прорабатывать бюджет.
В ближайшие недели такие семинары проведут для общественников в Луганской Народной Республике, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Ранее российские космонавты Денис Матвеев и Пётр Дубров призвали творческих сограждан принять участие в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 2024 года. В своём видеообращении они рассказали об одной из инициатив, воплощённых при поддержке фонда и буквально полетевших в космос.