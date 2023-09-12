Более 60 тысяч человек подали заявки на конкурс "Это у нас семейное"

За первую неделю о своем участии в конкурсе "Это у нас семейное" заявили более 60 тысяч человек со всей России и даже из 25 зарубежных стран. Об этом сообщили журналистам во вторник, 12 сентября, в оргкомитете конкурса, ставшего новым проектом президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Наибольшую активность при регистрации на конкурс демонстрируют Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Свердловская область, Нижегородская область, Краснодарский край, Челябинская область, Ростовская область, Пермский край и Республика Башкортостан. Активно участвуют и новые регионы страны, среди них больше всего заявок пришло из Луганской Народной Республики, а к некоторым семейным командам присоединились даже родственники из-за рубежа. Среди потенциальных участников проекта есть представители Европы, Северной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ.

"Главная ценность конкурса "Это у нас семейное" состоит не в материальных призах, хотя они сами по себе замечательные, а в уникальной возможности достигать результата всей семьёй, провести время вместе, подружиться с большим количеством очень ярких и интересных людей. Задания конкурса будут построены так, чтобы в них могли участвовать все родные, — только так можно победить. На сегодняшний день на участие в конкурсе подано более 60 тысяч заявок из всех 89 регионов страны, причём к командам жителей России также присоединились их родственники из 25 стран мира. Очень приятно видеть такие могучие семьи из разных поколений родных", — отметил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Промежуточные итоги заявочной кампании на конкурс "Это у нас семейное" с момента регистрации следующие:

62% участников конкурса "Это у нас семейное" женского пола, 38% — мужского;

около 35% от всех участников — дети, 36% — родители или законные представители, 22% — бабушки и дедушки, 2% — прабабушки и прадедушки, 5% — другие близкие родственники;

среди старших членов семей выделяются 772 человека, перешагнувших 80-летний рубеж. При этом возрастной рекорд конкурса принадлежит 102-летней прабабушке из Белгородской области и 108-летнему прадедушке из Воронежской области;

в многодетных семьях, представленных на проекте, воспитывается от трёх до 15 детей.