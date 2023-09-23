6 агрессивных пород собак, которых ни в коем случае нельзя держать в квартире

Мы все любим наших пушистых друзей, но не каждая собака создана для жизни в квартире. Представьте слона в посудной лавке, но вместо гиганта будет, скажем, агрессивная чихуа-хуа, а вместо лавки — ваше уютное гнёздышко и маленькие дети. Любая собака может укусить — факт. Тем не менее некоторые четвероногие делают это с большей вероятностью, чем остальные. Может быть, это звучит неожиданно, но самые агрессивные породы — маленькие псы, выглядящие безобидно и даже мило. Так кого не стоит держать в квартире?

1. Опасный родезийский риджбек

Собаки породы родезийский риджбек умные, бесстрашные, но склонные к доминированию, упрямству и агрессии. Фото © Shutterstock

Родезийский риджбек — это южноафриканская порода. Считается, что такие пёсели умеют отгонять львов от добычи, пока хозяин охотится. Собаки этой породы верны и умны, но не очень жалуют незнакомцев. Они требуют разумной позитивной дрессировки и отсутствия жёсткого обращения, чтобы не развить агрессивную сторону породы. В Москве несколько лет назад произошёл случай, когда родезийский риджбек средь бела дня едва не растерзал десятилетнего мальчика, а хозяин не смог остановить своего пса.

2. Джек-рассел-терьер — почему его лучше не заводить в квартире

Симпатяги на вид, но собаки породы джек-рассел могут быть не только слишком активными, но и агрессивными. Фото © Freepik

Маленькие собаки свой небольшой размер компенсируют агрессивностью. Третьей в мировом списке самых агрессивных стала ещё одна "игрушечная" порода, а вовсе не питбуль или бульдог, как ожидалось. Джек-рассел-терьер — это… терьер. И этим всё сказано. Представители данной породы вообще не терпят грубого обращения, они будут отчаянно сопротивляться. Поэтому следите за детьми, которые могут довольно жёстко играть с четвероногими питомцами, если уж вы решили завести такую собаку в квартире.

3. Агрессивная порода собак — такса

Таксы — охотничьи собаки, они очень часто бывают кусачими и агрессивными не только от "собачьей" жизни, но и по зову предков и охотничьим генам. Фото © Freepik / wirestock

Сюрприз! Согласно исследованиям, эта небольшая норная собака была признана самой агрессивной в мире. Несмотря на то что такса не может нанести серьёзный вред человеку, как бы сильно ни кусала, этот маленький монстр известен своей ненавистью к чужакам. Как оказалось, одна из пяти такс хоть раз в жизни покусала незнакомца, а одна из 12 — нападала на собственного хозяина. Делайте выводы сами: иметь или не иметь в квартире собаку породы такса.

4. Безобидный на вид, но зверь по характеру — чау-чау

Топ пород собак, которым не место в квартире человека, если не хотите подвергать риску здоровье родных. Фото © Shutterstock

Чау-чау выведены в Китае. Несмотря на кажущуюся дружелюбность, собаки этой породы требуют очень хорошей дрессировки. Могут быть агрессивными, защищая хозяина. С 1979 по 1998 год было зарегистрировано 238 смертельных случаев нападения собак породы чау-чау. Именно поэтому эти мишки нуждаются в ежедневной физической активности и не подходят для содержания в квартире.

5. Почему собак породы хаски трудно держать в квартире

Псы породы хаски слишком активные, в квартире им тесно и грустно. Фото © Freepik

Это северная порода собак, выведенная для езды на санях. Из-за мощного охотничьего инстинкта хаски могут быть опасными для более мелких животных. Они известны своими разрушительными привычками, когда им становится скучно. Пёсели породы хаски больше подходят для содержания в доме, нежели в городской квартирке.

6. Большие и злобные ротвейлеры

Ротвейлер считается одной из самых агрессивных пород. Такие псы подходят только опытным собаководам с волевым характером. В обычной квартире им не место. Фото © Shutterstock