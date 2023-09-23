В Верховной раде не набрали голосов для запрета УПЦ

В Верховной раде пока не будут рассматривать законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ), так как не удастся собрать достаточное количество голосов. Об этом заявил спикер парламента Незалежной Руслан Стефанчук.

"Мне кажется, что пока нет 226 голосов для принятия столь важного законодательного акта. Выносить его в зал — проваливать [голосование]. <…> Это просто бессмысленно юридически и политически безответственно", — сказал он в интервью украинской службе "Радио Свобода"*.

Стефанчук добавил, что хочет верить в то, что когда-нибудь увидит 226 голосов. Но, по его словам, в данный момент пока ещё только идут дискуссии насчёт запрета УПЦ — причём подобные обсуждения проходят не только между нардепами правящей партии "Слуги народа", но и внутри других украинских фракций.

Как уже рассказывал Лайф, в Незалежной обострилась борьба с канонической Украинской православной церковью: раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы УПЦ и преследуют её прихожан. В августе полицейские с автоматами даже начали штурм помещений Киево-Печерской лавры. А недавно вход в Киево-Печерскую лавру стал платным: попасть к святым мощам теперь можно по прайс-листу и только в рамках экскурсий.