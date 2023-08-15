Полицейские с автоматами начали штурм помещений Киево-Печерской лавры
Полиция с автоматами начала штурм помещений Киево-Печерской лавры, сообщили в пресс-службе канонической Украинской православной церкви. Уточняется, что речь идёт о корпусах 54, 57 и 58. Люди в форме срезали замки болгаркой и проникли внутрь.
Украинская полиция начала штурм помещений Киево-Печерской лавры. Видео © Telegram / Українська Православна Церква
"Полиция оцепила указанные корпуса. Они уже срезали замки и ворвались в 57-й корпус. В данных корпусах проживают не только паломники, но и часть братии Киево-Печерской лавры", — говорится в опубликованном сообщении.
Напомним, на Украине обострилась борьба с канонической Украинской православной церковью: раскольники из Православной церкви Украины захватывают храмы УПЦ и преследуют её прихожан. Ту же политику ведут и власти Незалежной. Так, суд в Киеве удовлетворил иск Киево-Печерского историко-культурного заповедника об устранении препятствий в пользовании имуществом обители, из-за чего монахов могут выселить. Как заявили в РПЦ, данное решение является насилием над совестью. Полиция уже выводит верующих из монастыря.
Falin / Wikipedia