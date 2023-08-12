Паломникам в опечатанном корпусе Киево-Печерской лавры запретили передавать еду

Полиция не позволяет людям передать еду для паломников, которые оказались заблокированы в одном из корпусов Киево-Печерской лавры. В Сети распространилось видео, как женщина пыталась отдать им хлеб, но ничего не вышло. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви.

В УПЦ напомнили, что 10 августа специальная комиссия при поддержке полиции начала рейдерские действия в отношении зданий Нижней лавры. Она пыталась захватить гостиницы, где проживают паломники. А потом большинство из них оказались заблокированы.

Полиция запретила передавать хлеб монахам, которые находятся в опечатанном корпусе лавры. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / УПЦ

"Утром 12 августа в Сети появилось видео, на котором сотрудники полиции препятствуют передаче хлеба для людей, находящихся в одной из заблокированных гостиниц (корпус № 58). Следует отметить, что в указанном корпусе прописаны некоторые монахи Киево-Печерской лавры", — указывается в сообщении.

Там отметили, что, судя по действиям полиции, организаторы опечатывания зданий лавры рассматривают смерть от голода как один из способов изгнания монахов и верующих из корпусов. В УПЦ также добавили, что по сей день нет даже формально-правовых оснований для блокирования, ведь последнее решение Хозяйственного суда Киева вступает в силу только при его подтверждении в апелляционной инстанции.