Полицейские прибыли к Киево-Печерской лавре и начали выводить верующих

Рано утром 11 августа к Киево-Печерской лавре прибыли сотрудники спецподразделения полиции. Об этом сообщил выступающий в интересах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) адвокат Никита Чекман. На видеозаписи, опубликованной в его телеграм-канале, видно, как у стены монастыря собирается несколько десятков сотрудников правоохранительных органов.

Украинские полицейские прибыли на территорию Киево-Печерской лавры и начали выводить верующих. Видео © Telegram / "Лавра сейчас" / "Политика страны"

Как сообщает украинское издание "Страна.ua", силовики начали выводить верующих с территории обители. Внутрь также никого не пускают.