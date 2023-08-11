Полицейские прибыли к Киево-Печерской лавре и начали выводить верующих
Рано утром 11 августа к Киево-Печерской лавре прибыли сотрудники спецподразделения полиции. Об этом сообщил выступающий в интересах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) адвокат Никита Чекман. На видеозаписи, опубликованной в его телеграм-канале, видно, как у стены монастыря собирается несколько десятков сотрудников правоохранительных органов.
Украинские полицейские прибыли на территорию Киево-Печерской лавры и начали выводить верующих. Видео © Telegram / "Лавра сейчас" / "Политика страны"
Как сообщает украинское издание "Страна.ua", силовики начали выводить верующих с территории обители. Внутрь также никого не пускают.
Ранее суд в Киеве удовлетворил иск Киево-Печерского историко-культурного заповедника к обители об устранении препятствий в пользовании имуществом, теперь монахов могут выселить. Чекман назвал данное решение одним из позорнейших в истории Украины. В РПЦ же заявили, что решение суда о выселении монахов Киево-Печерской лавры является насилием над совестью.
Напомним, в 2022 году на Украине обострилась борьба с каноническим православием: раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) преследуют прихожан УПЦ и захватывают храмы, а власти оказывают давление на священнослужителей. Так, в апреле митрополита Павла отправили под домашний арест, который он отбывал вдали от Киево-Печерской лавры, а в июле СБУ предъявила ему новые обвинения в оправдании "агрессии" России против Украины и "разжигании религиозной вражды". Всего митрополиту грозит восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сам Павел не согласился с обвинениями и был отправлен под стражу. 7 августа митрополита освободили под залог в 900 тысяч долларов.
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