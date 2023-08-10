В РПЦ назвали насилием над совестью решение суда о выселении монахов Киево-Печерской лавры

Решение киевского суда, которое даёт право выселить из келий Киево-Печерской лавры монахов УПЦ, является жесточайшим насилием над совестью сотен тысяч верующих. Об этом заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Мы видим ещё один шаг, направленный на окончательное и полное изгнание насельников Киево-Печерской лавры из стен обители, которую они на протяжении нескольких десятилетий восстанавливали, оберегали, в которой молились, которая стала для них домом. Это, конечно, жесточайшее насилие над совестью сотен людей, насельников, и, я думаю, сотен тысяч верующих", — приводит слова Кипшидзе РИА "Новости".

Он сравнил произошедшее со сценариями, реализуемыми богоборческой властью в 1920–30-е годы. Кипшидзе подчеркнул, что чем дальше будет развиваться эта ситуация, тем больше будет проступать прямых аналогий с теми временами, когда была поставлена задача тотально уничтожить Церковь. Вместе с тем он напомнил, что тогда подобная попытка оказалась провальной. В результате Церковь восстановилась, возвратила свои святыни, а те, кто боролся с ней, были преданы забвению, что, по мнению Кипшидзе, однажды произойдёт и с нынешними богоборцами.