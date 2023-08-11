В гостиницах Киево-Печерской лавры вместо паломников разместят военных

В гостиницах Киево-Печерской лавры организуют центры реабилитации для украинских военных. Об этом заявил временно исполняющий обязанности гендиректора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко. По его словам, нижняя часть лавры будет закрыта для прихожан до тех пор, пока Минкульт Украины не вернёт в государственное пользование все корпуса обители.

"На территории монастыря находится 79 корпусов. На данный момент в пользовании заповедника находится только десять помещений. В связи с этим нами было принято решение закрыть территорию лавры, чтобы ускорить процесс передачи ещё 30 помещений в пользование заповедника", — сказал Остапенко журналистам.

При этом он уточнил, что на данный момент монахи пока что ещё могут оставаться на территории обители, а вот в гостиницах лавры перестанут принимать паломников, так как там начнут работу центры реабилитации для военных.