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26 августа, 11:04

"Людское море": На Украине 10 тысяч верующих УПЦ совершили крестный ход, несмотря на запрет Киева

На Украине у Почаевской лавры завершился запрещённый Киевом крестный ход УПЦ

В Сети появилось видео завершения крестного хода верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Каменца-Подольского к Свято-Успенской Почаевской лавре. Как подчеркнули в Союзе православных журналистов (СПЖ), люди преодолели десятки километров пути, чтобы ещё раз засвидетельствовать свою веру в Бога.

Крестный ход верующих Украинской православной церкви у Почаевской лавры. Видео © Telegram / МИРЯНИ

Украинские власти запретили крестный ход, однако он всё же начался в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области. Участие в нём приняли около десяти тысяч человек.

"Эти люди преодолели десятки километров пути, чтобы ещё раз засвидетельствовать свою веру в Бога, чтобы посвятить молитвой землю, на которой они живут, чтобы попросить мира для своей страны и народа", — сказано в сообщении СПЖ.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в городе Каменец-Подольский в преддверии начала ежегодного крестного хода полицейские заперли паломников в соборе. Позже они открыли двери, но при этом начали вручать повестки мужчинам призывного возраста.

Обложка ©

Telegram / МИРЯНИ

Илья Суриков
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