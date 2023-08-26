"Людское море": На Украине 10 тысяч верующих УПЦ совершили крестный ход, несмотря на запрет Киева
На Украине у Почаевской лавры завершился запрещённый Киевом крестный ход УПЦ
В Сети появилось видео завершения крестного хода верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Каменца-Подольского к Свято-Успенской Почаевской лавре. Как подчеркнули в Союзе православных журналистов (СПЖ), люди преодолели десятки километров пути, чтобы ещё раз засвидетельствовать свою веру в Бога.
Крестный ход верующих Украинской православной церкви у Почаевской лавры. Видео © Telegram / МИРЯНИ
Украинские власти запретили крестный ход, однако он всё же начался в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области. Участие в нём приняли около десяти тысяч человек.
"Эти люди преодолели десятки километров пути, чтобы ещё раз засвидетельствовать свою веру в Бога, чтобы посвятить молитвой землю, на которой они живут, чтобы попросить мира для своей страны и народа", — сказано в сообщении СПЖ.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в городе Каменец-Подольский в преддверии начала ежегодного крестного хода полицейские заперли паломников в соборе. Позже они открыли двери, но при этом начали вручать повестки мужчинам призывного возраста.
Telegram / МИРЯНИ