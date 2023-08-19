На Украине собравшихся на крестный ход паломников заперли в соборе и начали вручать повестки

Вооружённые автоматами полицейские контролируют территорию кафедрального собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Каменец-Подольский в преддверии начала ежегодного крестного хода в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Об этом сообщили в телеграм-канале Союза православных журналистов (СПЖ).

"Каменец-Подольский. На территорию собора пришли полицейские с автоматами", — сказано в публикации.

Колонна паломников, идущих крестным ходом в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Видео © t.me / СПЖ — новости Православия

СПЖ сообщает, что украинские правоохранители с утра заперли собравшихся на крестный ход паломников на территории собора, перекрыв все ворота. Спустя время они согласились выпускать верующих через одну калитку. При этом полицейские стали проверять документы у мужчин призывного возраста, а находящиеся там же военкомы раздают паломникам повестки.