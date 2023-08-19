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19 августа, 11:51

На Украине собравшихся на крестный ход паломников заперли в соборе и начали вручать повестки

Полицейские с автоматами блокируют входы в собор в украинском Каменце-Подольском

<p>Полицейские с автоматами на территории кафедрального собора канонической УПЦ в Каменце-Подольском. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/pravoslavie/53109" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СПЖ — новости Православия</a></p>

Полицейские с автоматами на территории кафедрального собора канонической УПЦ в Каменце-Подольском. Обложка © t.me / СПЖ — новости Православия

Вооружённые автоматами полицейские контролируют территорию кафедрального собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Каменец-Подольский в преддверии начала ежегодного крестного хода в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Об этом сообщили в телеграм-канале Союза православных журналистов (СПЖ).

"Каменец-Подольский. На территорию собора пришли полицейские с автоматами", сказано в публикации.

Колонна паломников, идущих крестным ходом в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Видео © t.me / СПЖ — новости Православия

СПЖ сообщает, что украинские правоохранители с утра заперли собравшихся на крестный ход паломников на территории собора, перекрыв все ворота. Спустя время они согласились выпускать верующих через одну калитку. При этом полицейские стали проверять документы у мужчин призывного возраста, а находящиеся там же военкомы раздают паломникам повестки.

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16 августа стало известно, что Служба безопасности Украины провела обыски в квартире прихожанки канонической Украинской православной церкви Виктории Кохановской, которая поддерживала позицию УПЦ и Киево-Печерской лавры. Её обвиняют в "оправдании" действий России.

Юрий Лысенко
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