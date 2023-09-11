До 2 тысяч гривен: На Украине установили прайс-лист на вход в Киево-Печерскую лавру

Теперь попасть к святым мощам в Киево-Печерской лавре можно по прайс-листу и только в рамках экскурсий. Как сообщает Союз православных журналистов (СПЖ), их стоимость варьируется от 150 до двух тысяч гривен.

"Спустя месяц после того, как власть закрыла для верующих Нижнюю лавру, попасть в пещеры можно, заплатив за экскурсию. На середину сентября 2023 года попасть в пещеры Киево-Печерской лавры верующие могут лишь за деньги", — говорится в сообщении.

Так, экскурсия по Верхней лавре и пещерам обойдётся в 150 гривен (около 390 рублей). Максимальный ценник же просят за индивидуальную экскурсию на иностранном языке — за неё придётся заплатить около двух тысяч гривен (около 5200 рублей).