До 2 тысяч гривен: На Украине установили прайс-лист на вход в Киево-Печерскую лавру
СПЖ: Доступ к мощам в Киево-Печерской лавре сделали платным
Теперь попасть к святым мощам в Киево-Печерской лавре можно по прайс-листу и только в рамках экскурсий. Как сообщает Союз православных журналистов (СПЖ), их стоимость варьируется от 150 до двух тысяч гривен.
"Спустя месяц после того, как власть закрыла для верующих Нижнюю лавру, попасть в пещеры можно, заплатив за экскурсию. На середину сентября 2023 года попасть в пещеры Киево-Печерской лавры верующие могут лишь за деньги", — говорится в сообщении.
Так, экскурсия по Верхней лавре и пещерам обойдётся в 150 гривен (около 390 рублей). Максимальный ценник же просят за индивидуальную экскурсию на иностранном языке — за неё придётся заплатить около двух тысяч гривен (около 5200 рублей).
Ранее Лайф показал, как полицейские с автоматами начали штурм помещений Киево-Печерской лавры. Напомним, на Украине обострилась борьба с канонической Украинской православной церковью: раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы УПЦ и преследуют её прихожан. Ту же политику ведут и власти Незалежной. Так, суд в Киеве удовлетворил иск Киево-Печерского историко-культурного заповедника об устранении препятствий в пользовании имуществом обители.
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