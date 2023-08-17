Россия потребовала перестать издеваться над монахами Киево-Печерской лавры

Москва требует отменить блокаду Киево-Печерской лавры и перестать издеваться над людьми в обители. Об этом сказано в сообщении на сайте Министерства иностранных дел России.

В ведомстве подчеркнули, что режим украинского лидера Владимира Зеленского продолжает предпринимать акты правового беспредела и морального террора против граждан. В министерстве также напомнили, что после решения хозяйственного суда Киева о выселении из Киево-Печерской лавры монахов правоохранители стали штурмовать обитель: срезали замки и захватили несколько корпусов, где живут монашеская братия и паломники.

"Призываем всех людей доброй воли и тех, кто убеждён в необходимости отстаивать право людей на свободу вероисповедания, не допустить вопиющего акта насилия в отношении монахов и верующих Киево-Печерской лавры. Требуем отменить блокаду и обеспечить функционирование православной святыни в нормальном режиме", — подчеркнули в МИД РФ.