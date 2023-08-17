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17 августа, 17:39

Россия потребовала перестать издеваться над монахами Киево-Печерской лавры

В МИД РФ потребовали отменить блокаду Киево-Печерской лавры

Москва требует отменить блокаду Киево-Печерской лавры и перестать издеваться над людьми в обители. Об этом сказано в сообщении на сайте Министерства иностранных дел России.

В ведомстве подчеркнули, что режим украинского лидера Владимира Зеленского продолжает предпринимать акты правового беспредела и морального террора против граждан. В министерстве также напомнили, что после решения хозяйственного суда Киева о выселении из Киево-Печерской лавры монахов правоохранители стали штурмовать обитель: срезали замки и захватили несколько корпусов, где живут монашеская братия и паломники.

"Призываем всех людей доброй воли и тех, кто убеждён в необходимости отстаивать право людей на свободу вероисповедания, не допустить вопиющего акта насилия в отношении монахов и верующих Киево-Печерской лавры. Требуем отменить блокаду и обеспечить функционирование православной святыни в нормальном режиме", — подчеркнули в МИД РФ.

СБУ обвинила защищавшую УПЦ украинскую активистку в оправдании действий России

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Ранее Лайф показал, как полицейские с автоматами начали штурм помещений Киево-Печерской лавры. Напомним, на Украине обострилась борьба с канонической Украинской православной церковью: раскольники из Православной церкви Украины захватывают храмы УПЦ и преследуют её прихожан. Ту же политику ведут и власти Незалежной. Так, суд в Киеве удовлетворил иск Киево-Печерского историко-культурного заповедника об устранении препятствий в пользовании имуществом обители.

Обложка ©

ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Никита Осипов
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