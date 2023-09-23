Эксперт по кибербезопасности оценил риск утечки биометрических данных

С 1 декабря россияне смогут совершать покупки и оплачивать проезд в транспорте с помощью биометрии, пишут СМИ. Новая функция будет доступна тем, чьи слепки лица и голоса находятся в Единой биометрической системе (ЕБС). Однако некоторые граждане переживают насчёт степени защиты личных данных. Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов попытался развеять подобные страхи.

Специалист считает, что использовать биометрические данные для подтверждения личности или оплаты в магазинах не только безопасно, но и удобно. Все личные сведения хранятся на портале "Госуслуги", к защите которого, согласно закону, выставляются высокие требования по информационной безопасности. Они относятся к классу КИИ (критической информсистемы), поэтому всё надёжно защищено.

"Эта инициатива просто будет улучшать нашу жизнь, она будет безопасной. Если вдруг вы переживаете о том, что это может создать дополнительные риски, нужно помнить: трансакции выше определённого уровня подтверждают дополнительно. Всё равно это один из элементов, упрощающий нашу жизнь. Например, нам карточку не надо носить. Но это не значит, что нам не надо будет предъявлять пароль какой-то или давать дополнительное подтверждение", — подчеркнул Мясоедов в беседе с телеканалом "360".

Он добавил, что в России исторически финансовые технологии являются одними из лидирующих в мире как по уровню эффективности, так и по защищённости. По словам специалиста, для охраны биометрических данных россиян скрестят два самых защищённых метода: финтеха и госинформсистем. При этом Мясоедов напомнил, что, согласно опыту прошлых лет, 99% утечек происходило на уровне частного сектора вроде сервисов, доставки или интернет-магазинов, а не на уровне госинформсистемы.