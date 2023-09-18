В Минцифры заявили, что цифровые копии документов не заменят бумажные

Документы, удостоверяющие личность, сохраняют статус даже при наличии их цифровых копий. Такие документы на "Госуслугах" не заменят бумажные. Об этом сообщило Минцифры РФ.

"Цифровые копии не заменят оригиналы документов. Существующие бумажные документы сохранят свой статус — их можно будет по-прежнему предъявлять без всяких ограничений", — говорится в записи в телеграм-канале.

При этом, согласно указу о цифровом паспорте, который подписал Владимир Путин, граждане смогут в определённых ситуациях использовать только цифровое удостоверение. Список таких ситуаций установит кабмин.