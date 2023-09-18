В Госдуме рассказали, грозят ли уклонистам от электронных повесток штрафы в грядущий призыв

Уклонение от явки в военкомат по электронной повестке в грядущий осенний призыв не повлечёт за собой штраф, заявил SHOT глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, санкции по закону будут введены лишь со следующего года.

Напомним, в апреле текущего года президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании воинского учёта. Согласно документу, в стране создадут единый реестр военнообязанных и введут практику рассылки электронных повесток. Кроме того, глава государства подписал закон о повышении штрафа за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Если ранее он составлял от 500 рублей, то теперь — от 10 и до 30 тысяч.