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Опубликовано 18 сентября 2023, 11:42
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В Госдуме рассказали, грозят ли уклонистам от электронных повесток штрафы в грядущий призыв

Картаполов: Неявка по электронной повестке в осенний призыв не грозит штрафом

Уклонение от явки в военкомат по электронной повестке в грядущий осенний призыв не повлечёт за собой штраф, заявил SHOT глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, санкции по закону будут введены лишь со следующего года.

В Госдуме рассказали, грозят ли штрафы уклонистам от электронных повесток в грядущий призыв. Видео © SHOT

"Основной способ оповещения традиционный — это бумажные повестки. Электронные — это дополнительный", — сказал он.

Путин подписал закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет
Путин подписал закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет

Напомним, в апреле текущего года президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании воинского учёта. Согласно документу, в стране создадут единый реестр военнообязанных и введут практику рассылки электронных повесток. Кроме того, глава государства подписал закон о повышении штрафа за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Если ранее он составлял от 500 рублей, то теперь — от 10 и до 30 тысяч.

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ТАСС / Донат Сорокин

Александр Юнашев
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