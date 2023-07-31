В России резко повышен штраф за неявку в военкомат по повестке

В России повышен штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Сумма выплаты теперь может достигать 30 тысяч рублей. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

До этого штраф за неявку в военкомат без уважительной причины составлял от 500 рублей до трёх тысяч рублей. Теперь — от 10 тысяч до 30 тысяч.

Также глава государства подписал закон, который предусматривает штраф до 500 тысяч рублей за неоказание содействия военкоматам при мобилизации. Наказывать будут за несвоевременное оповещение или обеспечение явки тех, кто подлежит мобилизации, а также за отказ от содействия этому процессу. Должностных лиц будут штрафовать на 60–80 тысяч рублей, юридических — на 400–500 тысяч.