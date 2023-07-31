В России резко повышен штраф за неявку в военкомат по повестке
Путин подписал закон о повышении штрафа за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей
В России повышен штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Сумма выплаты теперь может достигать 30 тысяч рублей. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещён на официальном портале правовой информации.
До этого штраф за неявку в военкомат без уважительной причины составлял от 500 рублей до трёх тысяч рублей. Теперь — от 10 тысяч до 30 тысяч.
Также глава государства подписал закон, который предусматривает штраф до 500 тысяч рублей за неоказание содействия военкоматам при мобилизации. Наказывать будут за несвоевременное оповещение или обеспечение явки тех, кто подлежит мобилизации, а также за отказ от содействия этому процессу. Должностных лиц будут штрафовать на 60–80 тысяч рублей, юридических — на 400–500 тысяч.
Кроме того, Путин подписал закон о повышении штрафов за не предоставленные в военкомат списки для учёта граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт. Сумма наказания вырастет для должностных лиц до 50 тысяч рублей. Ранее она составляла от одной до трёх тысяч. Для юрлиц штраф составит от 350 тысяч до 400 тысяч рублей. Все нововведения вступят в силу с 1 октября 2023 года.
Напомним, также ранее депутаты Госдумы приняли поправку в законодательство о призывном возрасте срочников от 18 до 30 лет. При этом призывникам запретят покидать Россию со дня размещения повестки в реестре.
ТАСС / Кирилл Кухмарь