ГД приняла поправку о штрафах за неоказание помощи военкоматам при мобилизации

Госдума РФ приняла поправку о введении штрафов за неоказание содействия военкоматам в их работе при объявлении мобилизации.

Согласно поправке, за неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, неоказание содействия организации таких оповещений и явки вводятся штрафы. Для должностных лиц они составят от 60 до 80 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 до 500 тысяч. Аналогичные штрафы предусмотрены и за неисполнение обязанности по обеспечению поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.

Кроме того, депутаты нижней палаты парламента приняли поправку об увеличении штрафов за непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт. Так, для должностных лиц устанавливается штраф в размере от 40 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 350 до 400 тысяч рублей.