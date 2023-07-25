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Опубликовано 25 июля 2023, 15:05

ГД приняла поправку о штрафах за неоказание помощи военкоматам при мобилизации

Госдума РФ приняла поправку о введении штрафов за неоказание содействия военкоматам в их работе при объявлении мобилизации.

Согласно поправке, за неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, неоказание содействия организации таких оповещений и явки вводятся штрафы. Для должностных лиц они составят от 60 до 80 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 до 500 тысяч. Аналогичные штрафы предусмотрены и за неисполнение обязанности по обеспечению поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.

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Кроме того, депутаты нижней палаты парламента приняли поправку об увеличении штрафов за непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт. Так, для должностных лиц устанавливается штраф в размере от 40 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 350 до 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что военнослужащие РФ, проходящие военную службу по призыву, смогут заключить контракт на один год или менее в определённых обстоятельствах. Это следует из поправок к проекту, опубликованных в электронной базе Госдумы.

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АГН "Москва" / Антон Кардашов

Иван Косицын
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