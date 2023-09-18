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18 сентября, 16:31

Путин утвердил порядок использования цифрового паспорта вместо бумажного

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о "цифровом паспорте", которым утвердил порядок использования электронного удостоверения личности вместо бумажного. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить, что представление гражданами РФ сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина РФ, либо иных документах, выданных гражданам РФ государственными органами РФ в электронной форме с использованием мобильного приложения, <…> приравнивается в случаях, определённых Правительством РФ <…>, к предъявлению указанных документов", сказано в указе за подписью главы государства.

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Напомним, в начале года Путин положительно оценил инициативу главы Минцифры Максута Шадаева об эксперименте с применением цифрового удостоверения на смартфоне вместо обычного паспорта. Проект указа, который определяет случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного паспорта, подготовлен по распоряжению главы РФ.

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Kremlin.ru

Юрий Лысенко
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