Путин утвердил порядок использования цифрового паспорта вместо бумажного
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о "цифровом паспорте", которым утвердил порядок использования электронного удостоверения личности вместо бумажного. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Установить, что представление гражданами РФ сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина РФ, либо иных документах, выданных гражданам РФ государственными органами РФ в электронной форме с использованием мобильного приложения, <…> приравнивается в случаях, определённых Правительством РФ <…>, к предъявлению указанных документов", — сказано в указе за подписью главы государства.
Напомним, в начале года Путин положительно оценил инициативу главы Минцифры Максута Шадаева об эксперименте с применением цифрового удостоверения на смартфоне вместо обычного паспорта. Проект указа, который определяет случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного паспорта, подготовлен по распоряжению главы РФ.