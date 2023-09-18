Путин утвердил порядок использования цифрового паспорта вместо бумажного

"Установить, что представление гражданами РФ сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина РФ, либо иных документах, выданных гражданам РФ государственными органами РФ в электронной форме с использованием мобильного приложения, <…> приравнивается в случаях, определённых Правительством РФ <…>, к предъявлению указанных документов", — сказано в указе за подписью главы государства.