Путин продлил на год срок госслужбы замсекретаря Совбеза РФ Гребёнкина
Президент России Владимир Путин продлил на год срок госслужбы заместителя секретаря Совбеза РФ Александра Гребёнкина. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 октября 2024 года заместителю секретаря Совета безопасности РФ Гребёнкину Александру Николаевичу", — сказано в документе.
Гребёнкин работает в Совете безопасности РФ с 1993 года. С 2016 года он занимает должность заместителя секретаря Совбеза.
Путин провёл оперативное совещание Совета безопасности РФ 14 сентября. Одной из основных его тем стал вопрос развития отношений с другими странами.