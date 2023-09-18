Путин продлил на год срок госслужбы замсекретаря Совбеза РФ Гребёнкина

Президент России Владимир Путин продлил на год срок госслужбы заместителя секретаря Совбеза РФ Александра Гребёнкина. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 октября 2024 года заместителю секретаря Совета безопасности РФ Гребёнкину Александру Николаевичу", — сказано в документе.

Гребёнкин работает в Совете безопасности РФ с 1993 года. С 2016 года он занимает должность заместителя секретаря Совбеза.