Путин созвал Совбез на заседание по теме союзов с соседями

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание Совета безопасности РФ, одним из основных вопросов которого стало развитие отношений с другими странами. Трансляция велась на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин открывает заседание Совета безопасности РФ. Видео © t.me / "Кремль. Новости"

"Сегодня у нас несколько вопросов. Они касаются развития отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками, а также обеспечения интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья", — заявил российский лидер, открывая заседание.