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14 сентября, 09:15

Путин созвал Совбез на заседание по теме союзов с соседями

Путин провёл совещание Совбеза РФ на тему развития отношений с другими странами

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание Совета безопасности РФ, одним из основных вопросов которого стало развитие отношений с другими странами. Трансляция велась на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин открывает заседание Совета безопасности РФ. Видео © t.me / "Кремль. Новости"

"Сегодня у нас несколько вопросов. Они касаются развития отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками, а также обеспечения интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья", заявил российский лидер, открывая заседание.

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Ранее Лайф сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию, где 15 сентября он проведёт переговоры с коллегой Владимиром Путиным. Главными темами встречи политиков станут️ международная повестка и региональная проблематика, совместные задачи в экономике, в частности в сфере импортозамещения.

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Kremlin.ru

Юрий Лысенко
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