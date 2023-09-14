Путин созвал Совбез на заседание по теме союзов с соседями
Путин провёл совещание Совбеза РФ на тему развития отношений с другими странами
Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание Совета безопасности РФ, одним из основных вопросов которого стало развитие отношений с другими странами. Трансляция велась на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин открывает заседание Совета безопасности РФ. Видео © t.me / "Кремль. Новости"
"Сегодня у нас несколько вопросов. Они касаются развития отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками, а также обеспечения интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья", — заявил российский лидер, открывая заседание.
Ранее Лайф сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию, где 15 сентября он проведёт переговоры с коллегой Владимиром Путиным. Главными темами встречи политиков станут️ международная повестка и региональная проблематика, совместные задачи в экономике, в частности в сфере импортозамещения.